Украинский боксер Александр Усик за реванш против Даниэля Дюбуа по обновленным данным заработал 17,5 миллиона долларов. Из этой суммы чемпион должен будет заплатить налоги в Великобритании и Украине.

Еще задолго до боя в СМИ назывались фантастические суммы гонораров за второй бой Усик – Дюбуа. В реальности украинский боксер получит значительно меньший доход, с которого он должен будет уплатить налоги, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Сколько денег останется у Усика после уплаты налогов?

Поэтому за бой с Дюбуа Усик получил 12,9 миллиона фунтов стерлингов (17,5 миллионов долларов), а не 132 миллиона долларов, как писалось ранее. Что останется боксеру из этой суммы, читайте в этом материале.

Александр Усик является налоговым резидентом Украины. Однако поскольку бой с Дюбуа состоялся в Великобритании, то украинец должен будет уплатить налоги согласно местному законодательству.

После всех выплат у абсолютного чемпиона мира останется 7,1 миллиона фунтов (9,6 миллиона долларов). Из этой суммы Александр должен еще заплатить налоги в Украине.

Вернувшись из-за границы, боксер должен задекларировать свой доход и уплатить налог на доходы физического лица – 18%. Однако здесь предоставляется возможность зачесть уже уплаченный налог в другой стране. В случае с Усиком в Великобритании.

Наконец, Усик должен уплатить 5% военного сбора, который высчитывается от общей суммы прибыли, независимо от уплаченных налогов. Поэтому на украинскую армию пойдет сумма в размере 645 тысяч фунтов, или 36 миллионов гривен.

Как мы видим, в реальности боксеры получают гораздо меньшие деньги, чем обнародованные инсайдерами космические цифры гонораров.

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