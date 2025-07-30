Сколько налогов с реванша против Дюбуа должен уплатить Усик: реальные цифры
- Александр Усик заработал 17,5 миллионов долларов за реванш против Даниэля Дюбуа, из которых после уплаты налогов в Великобритании останется 9,6 миллиона долларов.
- После возвращения в Украину, Усик должен уплатить 18% налог на доходы физических лиц и 5% военного сбора, что составит 645 тысяч фунтов или 36 миллионов гривен.
Украинский боксер Александр Усик за реванш против Даниэля Дюбуа по обновленным данным заработал 17,5 миллиона долларов. Из этой суммы чемпион должен будет заплатить налоги в Великобритании и Украине.
Еще задолго до боя в СМИ назывались фантастические суммы гонораров за второй бой Усик – Дюбуа. В реальности украинский боксер получит значительно меньший доход, с которого он должен будет уплатить налоги, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.
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Сколько денег останется у Усика после уплаты налогов?
Поэтому за бой с Дюбуа Усик получил 12,9 миллиона фунтов стерлингов (17,5 миллионов долларов), а не 132 миллиона долларов, как писалось ранее. Что останется боксеру из этой суммы, читайте в этом материале.
Александр Усик является налоговым резидентом Украины. Однако поскольку бой с Дюбуа состоялся в Великобритании, то украинец должен будет уплатить налоги согласно местному законодательству.
После всех выплат у абсолютного чемпиона мира останется 7,1 миллиона фунтов (9,6 миллиона долларов). Из этой суммы Александр должен еще заплатить налоги в Украине.
Вернувшись из-за границы, боксер должен задекларировать свой доход и уплатить налог на доходы физического лица – 18%. Однако здесь предоставляется возможность зачесть уже уплаченный налог в другой стране. В случае с Усиком в Великобритании.
Наконец, Усик должен уплатить 5% военного сбора, который высчитывается от общей суммы прибыли, независимо от уплаченных налогов. Поэтому на украинскую армию пойдет сумма в размере 645 тысяч фунтов, или 36 миллионов гривен.
Как мы видим, в реальности боксеры получают гораздо меньшие деньги, чем обнародованные инсайдерами космические цифры гонораров.
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