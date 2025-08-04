Американский рэпер Снупп Догг не оставил без своего внимания победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Легендарный исполнитель обратился к абсолютному чемпиону и сделал неожиданный подарок.

Историческая битва на "Уэмбли" завершилась феерической победой Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер забрал у британца пояс IBF и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, пишет 24 Канал.

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Что сказал легендарный рэпер Усику?

После боя к Усику обратился американский рэпер Снупп Догг. Звезды спорта и шоу-бизнеса пообщались по видеосвязи.

Легендарный рэпер поздравил Александра с победой и сделал ему символический подарок.

Поздравляю, мужик. Ты выбил из него дерьмо, мне это нравится. Ты надрал ему его е*баную задницу, как я и думал. Спасибо тебе, чемпион. Поздравляю, я хочу дать тебе это (сигару – 24 Канал). Ты мой брат, ты наш брат,

– сказал Снупп Догг.

Снупп Догг поздравил Усика: смотрите видео

Напомним, что после возвращения в Украину Александр Усик встретился с Владимиром Зеленским. Президент подчеркнул важность победы на "Уэмбли" для всего украинского народа.