Історична битва на "Вемблі" завершилася феєричною перемогою Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Український боксер забрав у британця пояс IBF та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, пише 24 Канал.

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Що сказав легендарний репер Усику?

Після бою до Усика звернувся американський репер Снупп Догг. Зірки спорту та шоу-бізнесу поспілкувалися по відеозв'язку.

Легендарний репер привітав Олександра з перемогою та зробив йому символічний подарунок.

Вітаю, мужик. Ти вибив з нього лайно, мені це подобається. Ти надер йому його й*бану дупу, як я і думав. Дякую тобі, чемпіоне. Вітаю, я хочу дати тобі це (сигару – 24 Канал). Ти мій брат, ти наш брат,

– сказав Снупп Догг.

Снупп Догг привітав Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що після повернення в Україну Олександр Усик зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент підкреслив важливість перемоги на "Вемблі" для всього українського народу.