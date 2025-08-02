Проте нещодавно Король хевівейту повернувся в Україну. Олександр Усик вже встиг зустрітись з Володимиром Зеленським, інформує 24 канал із посиланням на інстаграм президента України.

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Усик зустрівся з Зеленським

Володимир Зеленський у своєму кабінеті провів розмову з Олександром Усиком. Президент України у соціальних мережах поділився деталями зустрічі та спільним фото з абсолютним чемпіоном світу.

Усик зустрівся з Зеленським / Фото з інстаграму президента України

Лідер країни наголосив, що сьогодні усі українці прагнуть до того, аби про Україну та її історію боротьби знали якомога більше людей у всьому світі. Володимир Зеленський заявив, що це можливо, коли легенди України, якою є Олександр Усик, долучаються до цього.

Під час зустрічі з ним говорили саме про це – про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни,

– написав президент України.

Окрім того, Олександр Усик та Володимир Зеленський поговорили про те, як серед молоді зробити популярними здоровий спосіб життя, а також про підтримку та мотивацію для тих, хто займається спортом.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що у команді Олександра Усик назвали можливого суперника для українського боксера у наступному поєдинку.