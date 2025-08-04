За кілька місяців до бою за абсолют промоутер Олександр Красюк завершив співпрацю з Олександром Усика, яка тривала 12 років. Це відбулося під час тренувального табору українського чемпіона, пише 24 Канал з посиланням на World Boxing News.

Читайте також ШІ шокував прогнозом на наступний бій Усика

Що сказав Красюк про розставання з Усиком?

Вболівальники та представники ЗМІ були здивовані таким рішенням, адже про розставання можна було оголосити після бою 19 липня. Втім, на думку Красюка, він пішов дуже вчасно.

Я відчув імпульс. Це був правильний час, що б піти. Я побажав Усику стати потрійним абсолютним чемпіоном і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона,

– розповів Красюк.

Коли Красюка запитали, якими були мотиви такого рішення, промоутер натякнув на глибшу історію. Подробиці він пообіцяв розповісти у своїх спогадах, над якими розпочав працювати.

"Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів", – сказав Красюк.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик у реванші переміг Даніеля Дюбуа. Український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Наразі Усик не визначився зі своїм наступним суперником. Директор команди новоспеченого абсолюта Сергій Лапін повідомив, що тривають перемовини з представниками Джейка Пола – популярного блогера-боксера. Однак їхній можливий бій відбудеться за правилами ММА, а не боксу.