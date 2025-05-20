Усик с ним будет драться: экс-чемпион мира назвал боксера с самым смертоносным ударом

Британский боксер Тони Белью проанализировал следующего соперника Александра Усика. По мнению бывшего чемпиона, сейчас Даниэль Дюбуа является самым опасным панчером мира.

После поражения от Александра Усика Тони Белью повесил перчатки на гвоздь. Сейчас британец в роли эксперта анализирует возможности топ-боксеров, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Разрушительный удар "Динамита"

"Бомбардировщик" оценил, кто из современных боксеров обладает самым мощным ударом. Его ответ, очевидно, не сильно порадует команду Усика.

"Даниэль на уровне. Его удар справа очень опасен, очень мощный. Иноуе – еще один такой. Но если говорить об одной бомбе, то удар справа Дюбуа, пожалуй, самый смертоносный в боксе.

Это что-то разрушительное. Но Дюбуа должен больше верить в себя. Я думаю, что он значительно прогрессировал. Он стал зрелым в поединке с Джошуа", – отметил Белью.

Отметим, что Усик и Дюбуа встречались в ринге в августе 2023 года. Тогда досрочную победу праздновал украинский чемпион. По мнению экспертов, с тех пор британец значительно прибавил в мастерстве.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Победитель станет обладателем всех основных поясов супертяжелого дивизиона и получит звание абсолютного чемпиона.