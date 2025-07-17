Усик показал герб Украины на пресс-конференции с Дюбуа
- Александр Усик на пресс-конференции с Даниэлем Дюбуа в Лондоне продемонстрировал трезубец, подчеркивая свою проукраинскую позицию.
- Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где на кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта.
Чемпион мира по боксу Александр Усик в очередной раз продемонстрировал патриотическую позицию. Украинский боксер на пресс-конференции провел эффектный перформанс на историческую тематику и сделал символический жест.
В четверг, 17 июля, в Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский боксер пришел пообщаться с медиа в красивом образе гетмана Павла Скоропадского, пишет 24 Канал.
Смотрите также Усик задавил Дюбуа на дуэли взглядов: огненное видео
Украинский перформанс Усика
Чемпион мира Александр Усик во время пресс-конференции и фотосессии подчеркнул свою проукраинскую позицию, продемонстрировав символ нашего государства – трезубец.
Александр Усик показал герб Украины / фото Getty Images
Справка. Этот жест имеет историческую подоплеку. Трезубец, сложенный из пальцев, использовали более ста лет назад сечевые стрельцы. В украинскую культуру этот символический жест вернул политик Вячеслав Чорновил.
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Мегафайт будет принимать знаменитый стадион "Уэмбли" в Лондоне". На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта и звание абсолютного чемпиона мира.