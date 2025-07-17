Александр Усик и Даниэль Дюбуа продолжают участвовать в традиционных медиамероприятиях перед боем на "Уэмбли". 15 июля боксеры сошлись в первой дуэли взглядов в Лондоне, а 16 июля провели открытые тренировки, сообщает 24 Канал.

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Когда и где смотреть пресс-конференцию Усика и Дюбуа онлайн?

На открытую тренировку украинский чемпион пришел в символической майке с надписью "Free Azovstal Defenders". Такой надписью на майке Усик призвал мир приложить все силы для освобождения защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в российском плену.

Теперь все с нетерпением ждут, в каком образе Александр придет на пресс-конференцию.

К слову. Суспільне будет транслировать пресс-конференцию Усика и Дюбуа с синхронным переводом на украинский язык.

Онлайн пресс-конференции Усика и Дюбуа

Напомним, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр попытается вернуть себе это звание, которым владел после первой победы над Тайсоном Фьюри (в мае 2024-го). Зато Даниэль хочет реваншироваться за поражение 2-летней давности. В конце августа 2023-го британец проиграл украинскому сопернику техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав.

К слову, в Украине вечер бокса можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Начало главного боя боксерского шоу 19 июля около 23:30 по Киеву.