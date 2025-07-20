Нежные объятия после боя: жена Усика выбежала на ринг, чтобы поздравить мужа, – щемящее видео

Александр Усик одержал феерическую победу над Даниэлем Дюбуа в поединке за абсолютное чемпионство. Едва ли не самым преданным болельщиком украинского боксера на стадионе "Уэмбли" была его жена Екатерина.

После завершения поединка Екатерина Усик подошла к рингу, чтобы поздравить с победой любимого мужа. Она дождалась момента, когда Александр подошел к ней, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены боксера.

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Щемящее поздравление Екатерины Усик мужа с победой

Трехкратный абсолютный чемпион мира нежно обнял свою жену, которая сильно волновалась во время боя. Момент с поцелуем любящей пары попал в объектив камеры.

Видео стало вирусным в сети. Пользователей растрогал момент любви между Александром и Екатериной.

Видео, как Екатерина Усик поздравила мужа с победой

Напомним, что Александр Усик 19 июля на "Уэмбли" одержал эффектную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер эффектно нокаутировал британца в пятом раунде. "Кот" нанес сокрушительный удар "Динамиту". Впоследствии Александр рассказал, какое особое имя дал этому удару.

Усик в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу и второй раз в королевском дивизионе.