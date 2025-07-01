Гетманская шапка Усика ошеломила Паркера: что сказал претендент на титулы
- Александр Усик на пресс-конференции с Даниэлем Дюбуа появился в гетманском стиле, что поразило Джозефа Паркера.
- Паркер выразил восхищение стилем Усика и пожелал ему успеха, отметив, что планирует встретиться с победителем боя Усик – Дюбуа.
Чемпион мира по боксу Александр Усик умеет удивлять публику стильными образами. Гетманский наряд украинского боксера понравился новозеландцу Джозефу Паркеру.
В кулуарах пресс-конференции с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа заметили претендента на их титулы Джозефа Паркера. Новозеландец встретился с украинцем и дружелюбно пообщался, пишет 24 Канал.
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Что Паркер сказал Усику?
Усик пришел на пресс-конференцию с Дюбуа в стиле гетмана Украины Павла Скоропадского. Александр был одет в меховую шапку, которую называют "гетманка", белый пиджак-накидку и черную рубашку.
Джозеф Паркер выразил восхищение стилем своего возможного соперника и пожелал ему успеха. После этого боксеры пожали друг другу руки.
"Ты хорошо выглядишь", – сказал Паркер Усику.
Видео встречи Усика с Паркером
Отметим, что Джозеф Паркер является временным чемпионом по версии WBO в супертяжелом дивизионе. Накануне он заявил, что планирует встретиться с победителем боя Усик – Дюбуа.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Стало известно, когда боксеры выйдут на ринг и начнут бой за абсолют.