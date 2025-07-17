Грандиозный вечер бокса Усик – Дюбуа состоится в столице Великобритании Лондоне. Все поединки боксерского шоу будет принимать легендарный стадион "Уэмбли", пишет 24 Канал.

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Дата боя Усик – Дюбуа 2

Объединительный поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля.

Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени. Программу откроют поединки андеркарда. Перед главным боем состоятся пять поединков. В двух из них примут участие украинские боксеры – Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

Когда начнется бой Усик – Дюбуа?

Бой Усик – Дюбуа будет закрывать программу боксерского шоу. Выход боксеров ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени. Точное начало боя Усик – Дюбуа объявят во время трансляции, когда станут известны результаты андеркарда.

Согласно регламенту все поединка вечера бокса должны завершиться в 01:00 по Киеву.

Официальный постер боя Усик – Дюбуа / фото Dazn

Где смотреть реванш Усик – Дюбуа

Медиасервис MEGOGO владеет эксклюзивным правом на показ всего вечера бокса Усик – Дюбуа на территории Украины. Поединки будут доступны по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция боксерского шоу состоится в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Трансляция из студии начнется в 19:00. Главный бой с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа будет комментировать Владимир Кобельков.

Напомним, что это второй бой между соперниками. Первый поединок состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Александр Усик.

Ранее сообщалось о рекордных гонорарах, которые получат Усик и Дюбуа за исторический поединок.