Во время мероприятия посвященном реваншу Усик – Дюбуа состоялась забавная ситуация с участием украинского боксера. Видео сразу завирусилось социальными сетями, сообщает 24 канал.

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В какую ситуацию попал Усик?

Александр Усик на пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа выдал забавную фразу на английском языке "Don't push the horses". Высказывание украинского боксера никто не смог понять.

Однако видео со словами Александра Усик разлетелось по социальным сетям. Кадры с пресс-конференции перед реваншем против Даниэля Дюбуа стали вирусным мемом.

Видео с пресс-конференции перед реваншем Усик – Дюбуа:

Фаны также активно начали использовать фразу Александра Усика. Пользователи активно создают видео под трендовый звук.

Видео с использованием высказывания Александра Усика:

Видео с высказыванием Усика, которое стало мемом:

Видео с вирусным высказыванием Усика:

Видео под трендовый звук с высказыванием Усика:

Напомним, что вечер бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне начнется в 19:30 по Киеву. Главный бой спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщали о том, что Дэвид Аллен сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший спарринг-партнер украинского боксера оценил шансы британца на победу.