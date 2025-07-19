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Sport News 24 Бокс "Dont push the horses": відео з Усиком завірусилось мережою, ставши трендом
19 июля, 18:29
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"Don't push the horses": видео с Усиком завирусилось по сети, став трендом

Егор Торяник
Основні тези
  • Александр Усик во время пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа сказал фразу "Don't push the horses", которая стала вирусным мемом в социальных сетях.
  • Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, главный поединок начнется в 23:30 по киевскому времени.

Уже сегодня 19 июля состоится в Великобритании реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Перед долгожданным поединком состоялась пресс-конференция между боксерами.

Во время мероприятия посвященном реваншу Усик – Дюбуа состоялась забавная ситуация с участием украинского боксера. Видео сразу завирусилось социальными сетями, сообщает 24 канал.

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В какую ситуацию попал Усик?

Александр Усик на пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа выдал забавную фразу на английском языке "Don't push the horses". Высказывание украинского боксера никто не смог понять.

Однако видео со словами Александра Усик разлетелось по социальным сетям. Кадры с пресс-конференции перед реваншем против Даниэля Дюбуа стали вирусным мемом.

Видео с пресс-конференции перед реваншем Усик – Дюбуа:

Фаны также активно начали использовать фразу Александра Усика. Пользователи активно создают видео под трендовый звук.

Видео с использованием высказывания Александра Усика:

@monikamoglabilutshe #dontpushthehorses #usik ♬ оригинальный звук - моникамоглабилуче

Видео с высказыванием Усика, которое стало мемом:

@baby_emigrant

Don't push the horses новый мем Усик Дюба 2 реванш

♬ оригинальный звук - Oleksandrkotleta

Видео с вирусным высказыванием Усика:

@borderguard_ua Не давите на лошадей! #horses #usyk #fy @Oleksandr Usyk ♬ оригинальный звук - ДПСУ

Видео под трендовый звук с высказыванием Усика:

@soli_travel И не говорите что не было #усик #ukraine #гумор ♬ оригинальный звук - Мы - Украина

Напомним, что вечер бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне начнется в 19:30 по Киеву. Главный бой спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщали о том, что Дэвид Аллен сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший спарринг-партнер украинского боксера оценил шансы британца на победу.