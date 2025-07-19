"Don't push the horses": видео с Усиком завирусилось по сети, став трендом
- Александр Усик во время пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа сказал фразу "Don't push the horses", которая стала вирусным мемом в социальных сетях.
- Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, главный поединок начнется в 23:30 по киевскому времени.
Уже сегодня 19 июля состоится в Великобритании реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Перед долгожданным поединком состоялась пресс-конференция между боксерами.
Во время мероприятия посвященном реваншу Усик – Дюбуа состоялась забавная ситуация с участием украинского боксера. Видео сразу завирусилось социальными сетями, сообщает 24 канал.
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В какую ситуацию попал Усик?
Александр Усик на пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа выдал забавную фразу на английском языке "Don't push the horses". Высказывание украинского боксера никто не смог понять.
Однако видео со словами Александра Усик разлетелось по социальным сетям. Кадры с пресс-конференции перед реваншем против Даниэля Дюбуа стали вирусным мемом.
Видео с пресс-конференции перед реваншем Усик – Дюбуа:
Фаны также активно начали использовать фразу Александра Усика. Пользователи активно создают видео под трендовый звук.
Видео с использованием высказывания Александра Усика:
Видео с высказыванием Усика, которое стало мемом:
Видео с вирусным высказыванием Усика:
Видео под трендовый звук с высказыванием Усика:
Напомним, что вечер бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне начнется в 19:30 по Киеву. Главный бой спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартует не ранее 23:30 по киевскому времени.
Ранее сообщали о том, что Дэвид Аллен сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывший спарринг-партнер украинского боксера оценил шансы британца на победу.