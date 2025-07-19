Россия хочет весь мир: Усик сделал важное заявление перед боем с Дюбуа
- Александр Усик использует медиа возможности, чтобы напомнить о войне в Украине перед боем с Даниэлем Дюбуа.
- Усик заявил, что Россия уничтожает Украину, разрушая инфраструктуру и убивая граждан, и призвал мир обратить на это внимание.
Чемпион мира по боксу Александр Усик при каждом удобном случае напоминает миру о войне в Украине. Перед поединком за абсолют против Даниэля Дюбуа украинец еще раз отметил преступления России.
Медианеделю в Лондоне перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик начал с презентации воссозданной мозаики "Боривитер" на Трафальгарской площади. Таким образом боксер напомнил миру о трагических событиях в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.
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Что сказал Усик о России?
Ежедневно Россия убивает граждан Украины и уничтожает их жилье. Поэтому так важно напоминать миру о преступлениях страны-террористки.
Для меня это еще один шанс сказать людям, что происходит в моей стране. Россия уничтожает мою страну, разрушает семьи, больницы, школы и много зданий, не военных зданий. Для меня это шанс сказать: "Эй, люди, откройте глаза, Россия хочет весь мир,
– сказал Усик.
Напомним, что чемпионский бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в воскресенье, 19 июля. На кону будут стоять все чемпионские пояса супертяжелого дивизиона.
Выход участников главной битвы вечера бокса ожидается в 23:30. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.