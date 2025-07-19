Медианеделю в Лондоне перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик начал с презентации воссозданной мозаики "Боривитер" на Трафальгарской площади. Таким образом боксер напомнил миру о трагических событиях в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Что сказал Усик о России?

Ежедневно Россия убивает граждан Украины и уничтожает их жилье. Поэтому так важно напоминать миру о преступлениях страны-террористки.

Для меня это еще один шанс сказать людям, что происходит в моей стране. Россия уничтожает мою страну, разрушает семьи, больницы, школы и много зданий, не военных зданий. Для меня это шанс сказать: "Эй, люди, откройте глаза, Россия хочет весь мир,

– сказал Усик.

Напомним, что чемпионский бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в воскресенье, 19 июля. На кону будут стоять все чемпионские пояса супертяжелого дивизиона.

Выход участников главной битвы вечера бокса ожидается в 23:30. 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.