Усик опубликовал видео яркого нокаута, которое собирает миллионы просмотров
- Усик победил Дюбуа эффектным нокаутом в поединке за абсолют.
- Видео нокаута от Усика собирает миллионы просмотров в сети.
Бой за абсолют Усик – Дюбуа оправдал надежды любителей бокса. Соперники показали зрелищный поединок, который завершился эффектным нокаутом.
Развязка боя за абсолютное чемпионство состоялась в пятом раунде. Александр Усик использовал свой секретный удар, который готовил для такого момента, пишет 24 Канал.
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Усик поделился эффектным видео нокаута
Сначала Усик поставил Дюбуа на колени, оформив нокдаун. А впоследствии украинский чемпион зрелищно нокаутировал британца, который упал на канвас.
В сети тикток появилось видео нокаута, сделанное с трибун. Ролик опубликовал на своей официальной странице новоиспеченный абсолютный чемпион.
Видео с нокаутом от Усика уже набрало пять миллионов просмотров.
Видео нокаута от Усика
Отметим, что Александр Усик в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Украинец забрал у Дюбуа титул IBF, которым владел еще в прошлом году.
Ранее публиковалось видео эмоций Усика после объявления победы. Украинский чемпион не смог сдержать слезы, когда услышал объявление рефери.