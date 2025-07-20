Усик опубликовал видео яркого нокаута, которое собирает миллионы просмотров

Бой за абсолют Усик – Дюбуа оправдал надежды любителей бокса. Соперники показали зрелищный поединок, который завершился эффектным нокаутом.

Развязка боя за абсолютное чемпионство состоялась в пятом раунде. Александр Усик использовал свой секретный удар, который готовил для такого момента, пишет 24 Канал.

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Усик поделился эффектным видео нокаута

Сначала Усик поставил Дюбуа на колени, оформив нокдаун. А впоследствии украинский чемпион зрелищно нокаутировал британца, который упал на канвас.

В сети тикток появилось видео нокаута, сделанное с трибун. Ролик опубликовал на своей официальной странице новоиспеченный абсолютный чемпион.

Видео с нокаутом от Усика уже набрало пять миллионов просмотров.

Видео нокаута от Усика

Отметим, что Александр Усик в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Украинец забрал у Дюбуа титул IBF, которым владел еще в прошлом году.

Ранее публиковалось видео эмоций Усика после объявления победы. Украинский чемпион не смог сдержать слезы, когда услышал объявление рефери.