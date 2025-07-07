Усик – Дюбуа: искусственный интеллект оценил шансы на нокаут в реванше

Уже 19 июля 2025 года состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Встреча состоится на лондонской арене "Уэмбли".

На кону реванша, который возглавит вечер бокса в Великобритании, будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту на вторую битву Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

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Усик – Дюбуа: прогноз ИИ на нокаут в реванше

Многие люди, которые являются частью боксерского сообщества, уверяют все 12 пройденных раундов в реванше. Зато ИИ спрогнозировал вероятность досрочной победы нокаутом кого-то из боксеров. По мнению искусственного интеллекта Gemini, нокаут в реванше вполне вероятен.

ИИ аргументировал свое мнение относительно нокаута. Прежде всего, нацеленность Дюбуа на нокаут. Даниэль злой из-за поражения в первом бою, поэтому хотя устроить как можно более яркую победу над Усиком в реванше. В то же время британец точно понимает, что перебоксировать украинца будет крайне сложно. Его единственный реалистичный путь к триумфу лежит через мощный удар. Чемпион мира по версии IBF в хевивейте будет искать возможность мощно попасть по Усику уже со старта боя.

Также искусственный интеллект акцентировал свое внимание на мощности будущего соперника Усика. Даниэль является одним из тех супертяжей, которые выделяются своим тяжелым ударом. Любой его мощный удар по корпусу или голове может отправить оппонента в нокаут.

А вот с третьим пунктом от искусственного интеллекта можно поспорить. Gemini предположил, если британец сможет выдержать высокий темп боя и пробивать по корпусу Усика, то может сломать и утомить Александра. Такой ход событий может привести к нокауту украинца в поздних раундах.

Также ШИ отметил возраст украинского чемпиона. В январе Усику исполнилось уже 38 лет. Зато Дюбуа только 27 лет. Несмотря на возрастную разницу Александр находится в отличной форме, но с возрастом способность держать удар может немного снизиться, по мнению искусственного интеллекта.

Также Gemini привело три показателя, почему в реванше Усик – Дюбуа может не быть нокаута.



Почему не будет нокаута в реванше Усик – Дюбуа / Скриншот с Gemini

В итоге искусственный интеллект заверил, что вероятность нокаута в реванше значительно выше, чем в первом бою. Ведь Дюбуа будет нечего терять и тот бросится в ва-банк. Однако огромный опыт, выносливость и навыки Усика делают из него фаворита будущего противостояния. Скорее всего, что именно украинец торжествует 16 июля на "Уэмбли" по очкам или техническим нокаутом в чемпионских раундах.

Если нокаут в реванше таки будет, то, вероятно, он будет со стороны Усика в поздних раундах, чем от Дюбуа. В то же время Даниэль тоже активно искать момент, чтобы нокаутировать украинца.

Ранее ИИ спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа.