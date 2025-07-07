На кону реваншу, який очолить вечір боксу у Великій Британії, стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту на другу битву Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Варто дізнатись Безкоштовно чи ні: як подивитись реванш Усик – Дюбуа в Україні

Усик – Дюбуа: прогноз ШІ на нокаут у реванші

Багато людей, які є частиною боксерської спільноти, запевняють усі 12 пройдених раундів у реванші. Натомість ШІ спрогнозував ймовірність дострокової перемоги нокаутом когось із боксерів. На думку штучного інтелекту Gemini, нокаут у реванші цілком ймовірний.

ШІ аргументував свою думку щодо нокауту. Перш за все, націленість Дюбуа на нокаут. Даніель злий через поразку у першому бою, тому хоча влаштувати якомога яскравішу перемогу над Усиком у реванші. Водночас британець точно розуміє, що перебоксувати українця буде вкрай складно. Його єдиний реалістичний шлях до тріумфу лежить через потужний удар. Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті шукатиме можливість потужно влучити по Усику вже зі старту бою.

Також штучний інтелект акцентував свою увагу на потужності майбутнього суперника Усика. Даніель є одним із тих супертяжів, які виділяються своїм важким ударом. Будь-який його потужний удар по корпусу чи голові може відправити опонента у нокаут.

А от із третім пунктом від штучного інтелекту можна посперечатись. Gemini припустив, якщо британець зможе витримати високий темп бою та пробивати по корпусу Усика, то може зламати і втомити Олександра. Такий хід подій може призвести до нокауту українця у пізніх раундах.

Також ШІ наголосив на віку українського чемпіона. У січні Усику виповнилось вже 38 років. Натомість Дюбуа лише 27 років. Попри вікову різницю Олександр перебуває у відмінній формі, але із віком здатність тримати удар може трохи знизитись, на думку штучного інтелекту.

Також Gemini навело три показники, чому у реванші Усик – Дюбуа може не бути нокауту.



Чому не буде нокауту у реванші Усик – Дюбуа / Скриншот із Gemini

У підсумку штучний інтелект запевнив, що ймовірність нокауту у реванші є значно вищою, аніж у першому бою. Адже Дюбуа буде нічого втрачати і той кинеться у ва-банк. Однак шалений досвід, витривалість та навички Усика роблять із нього фаворита майбутнього протистояння. Швидше за все, що саме українець тріумфує 16 липня на "Вемблі" за очками або технічним нокаутом у чемпіонських раундах.

Якщо нокаут у реванші таки буде, то, ймовірно, він буде збоку Усика у пізніх раундах, аніж від Дюбуа. Водночас Даніель теж активно шукати момент, аби нокаутувати українця.

Раніше ШІ спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа.