На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо даної другої битви Усика проти Дюбуа.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз штучного інтелекту

ChatGPT видав впевнений прогноз на реванш, який точно сподобається українському прихильнику боксу.

У запит вказувались наступні показники:

Результат першого бою Усик – Дюбуа та удар нижче пояса від британця (перемога Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді).

Статистика поєдинків боксерів та результати крайніх боїв.

Антропометрія.

Розірвання тривалої співпраці Усика із промоутером Олександром Красюком.

Домашнє місце проведення реваншу для Дюбуа.

Хід бою за версією ШІ. Штучний інтелект спрогнозував хід реваншу Усик – Дюбуа. За його прогнозом, у перших чотирьох раундах Усик зберігатиме дистанцію, добре рухатись рингом та постійно змінювати кути для атакувальних дій. Натомість Дюбуа намагатиметься скорочувати дистанцію, йти уперед, але часто такі атаки не приноситимуть йому потрібного результату.

Щодо середини бою, то тут Дюбуа почне більше потрапляти у корпус та частково голову українського чемпіона. ШІ прогнозує, що британець виграє один із раундів (6-й або 7-й). Але це не зіб'є Усика.

У чемпіонських раундах (9-11) обидва боксери вже проводитимуть на фоні втомленості. Однак Усик поверне собі ініціативу завдяки витривалості та боксерському IQ. Прогнозується, що українець перебоксує "Динаміта" у 10-12 раундах. Попри це Даніель нестиме небезпеку, але не витримуватиме темпу суперника.

Важливо! Вже відомо, скільки відсотків квитків вже продано на реванш Усик – Дюбуа. Реалізовано вже близько 75 тисяч квитків на бій.

Фаворит реванш та ймовірний сценарій. Штучний інтелект робить із Усика фаворита липневого реваншу. Олександр технічний боксер із величезним досвідом за спиною, українець збереже свій чемпіонський статус попри солідний вік (38 років).

Ймовірно, український боксер контролюватиме хід реваншу. Водночас Дюбуа намагатиметься нав'язати війну корпусами. Попри це Усик диктуватиме темп та здобуде перемогу технічним нокаутом у період із 8-го по 11-й раунди.

Альтернативним варіантом реваншу є сенсаційний результат, якщо Дюбуа вдасться зі старту бою завдавати потужні та точні удари по корпусу Усика, та зможе підламати українця.

Зверніть увагу! ШІ прогнозує перемогу Усика за одноголосним рішенням суддів над Дюбуа: 117-111, 116-112 та 115-113 на користь українського чемпіона.

Чому штучний інтелект прогнозує перемогу Усика за суддівськими записками?



Моменти, які схиляють прогноз до рішення суддів / Скриншот із ChatGPT

ChatGPT прогнозує перемогу Усика за одноголосним рішенням суддів через досвід, витримку та боксерське IQ українця. Майбутній реванш обіцяє бути складним та жорстким, але не буде драматичним. Дюбуа матиме гідний вигляд у ринзі на "Вемблі", але навіть домашні трибуни не допоможуть Даніелю, який програє за очками.