Усик – Дюбуа: кому искусственный интеллект прогнозирует победу в реванше за абсолют

Александр Усик и Даниэль Дюбуа готовятся к долгожданному реваншу. 19 июля 2025 года супертяжи выйдут в ринг на арене "Уэмбли" в Лондоне.

На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту относительно данной второй битвы Усика против Дюбуа.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз искусственного интеллекта

ChatGPT выдал уверенный прогноз на реванш, который точно понравится украинскому поклоннику бокса.

В запрос указывались следующие показатели:

Результат первого боя Усик – Дюбуа и удар ниже пояса от британца (победа Александра техническим нокаутом в 9-м раунде).

Статистика поединков боксеров и результаты крайних боев.

Антропометрия.

Расторжение длительного сотрудничества Усика с промоутером Александром Красюком.

Домашнее место проведения реванша для Дюбуа.

Ход боя по версии ИИ. Искусственный интеллект спрогнозировал ход реванша Усик – Дюбуа. По его прогнозу, в первых четырех раундах Усик будет сохранять дистанцию, хорошо двигаться по рингу и постоянно менять углы для атакующих действий. Зато Дюбуа будет пытаться сокращать дистанцию, идти вперед, но часто такие атаки не будут приносить ему нужного результата.

Что касается середины боя, то Дюбуа начнет больше попадать в корпус и частично голову украинского чемпиона. ИИ прогнозирует, что британец выиграет один из раундов (6-й или 7-й). Но это не собьет Усика.

В чемпионских раундах (9-11) оба боксера уже будут проводить на фоне усталости. Однако Усик вернет себе инициативу благодаря выносливости и боксерскому IQ. Прогнозируется, что украинец перебоксирует "Динамита" в 10-12 раундах. Несмотря на это Даниэль будет нести опасность, но не будет выдерживать темпа соперника.

Важно! Уже известно, сколько процентов билетов уже продано на реванш Усик – Дюбуа. Реализовано уже около 75 тысяч билетов на бой.

Фаворит реванша и вероятный сценарий. Искусственный интеллект делает из Усика фаворита июльского реванша. Александр техничный боксер с огромным опытом за спиной, украинец сохранит свой чемпионский статус несмотря на солидный возраст (38 лет).

Вероятно, украинский боксер будет контролировать ход реванша. В то же время Дюбуа будет пытаться навязать войну корпусами. Несмотря на это Усик будет диктовать темп и одержит победу техническим нокаутом в период с 8-го по 11-й раунды.

Альтернативным вариантом реванша является сенсационный результат, если Дюбуа удастся со старта боя наносить мощные и точные удары по корпусу Усика, и сможет подломить украинца.

Обратите внимание! ИИ прогнозирует победу Усика по единогласному решению судей над Дюбуа: 117-111, 116-112 и 115-113 в пользу украинского чемпиона.

Почему искусственный интеллект прогнозирует победу Усика по судейским запискам?



Моменты, которые склоняют прогноз к решению судей / Скриншот с ChatGPT

ChatGPT прогнозирует победу Усика по единогласному решению судей из-за опыта, выдержки и боксерского IQ украинца. Предстоящий реванш обещает быть сложным и жестким, но не будет драматичным. Дюбуа будет достойно выглядеть в ринге на "Уэмбли", но даже домашние трибуны не помогут Даниэлю, который проигрывает по очкам.