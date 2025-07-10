Сможет ли Дюбуа победить Усика нокаутом в реванше на "Уэмбли": прогноз ИИ

Уже 19 июля Александр Усик сойдется в реванше против Даниэля Дюбуа. Их битва за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, чтобы узнать, какие шансы у Даниэля Дюбуа нокаутировать Александра Усика в реванше. Grok принял во внимание результат первого боя боксеров, сильные стороны супертяжей, тактические аспекты и возраст украинца.

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Проиграет ли Усик нокаут в реванше

Дюбуа будет сверхмотивирован в реванше против Усика. Даниэль хочет одержать верх после поражения двухлетней давности. 26 августа 2023 года в польском городе Вроцлав Александр победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде. По ходу пятой трехминутки "Динамит" еще и нанес украинскому сопернику удар ниже пояса, после которого Усик побывал на канвасе.

Усик нанес Дюбуа лишь второе поражение в его профессиональной карьере. После чего Даниэль провел три победных боя. "Динамит" одолел Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа. Как раз против Эй Джея Дюбуа в последний раз выходил в ринг – в сентябре 2024-го. В том поединке Даниэль нокаутировал звездного земляка уже в 5-м раунде.

Эта победа стала для Дюбуа уже 22-й в 24-х боях в профессионалах (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Почти все свои встречи Даниэль завершал нокаутом, это подтверждает его мощность.

Также искусственный интеллект назвал сильные стороны Усика. ИИ отметил непобедимость Александра. Украинец победил во всех своих 23-х боях на профи-ринге (14 – нокаутом). Также Grok заявил, что Усик является фаворитом предстоящего противостояния благодаря своей техничности, мастерству, скорости, работе ног и тактическому подходу.

Его поединки против Тайсона Фьюри прекрасно продемонстрировали, что Усик может выдерживать все 12 раундов против более сильных и мощных физически соперников. В то же время эксперты считают, что возраст Александра скажется на его скорости, что может стать потенциально уязвимым местом.

Тактические аспекты. Даниэль Дюбуа попытается использовать свою физическую силу и агрессивный стиль в реванше на "Уэмбли". Британец будет наносить много ударов по корпусу Усика, как это было в первом их лобовом поединке. Однако Александр не является тем боксером, который будет стоять на месте и принимать эти удары.

Фактор возраста и выносливости. Чем ближе к бою, тем больше разговоров о возрасте Усика. 17 января 2025 года Александру стукнуло 38 лет. Зато Дюбуа только 6 сентября текущего года исполнится 28 лет. По мнению ИИ, солидный возраст может сказаться на скорости и выносливости Усика в поздних раундах реванша. В то же время никто не исключает способности украинца выдерживать давление так, как это было в боях против Фьюри. Зато и Дюбуа имеет слабые показатели выносливости в чемпионских раундах.

Финальный прогноз ИИ. В итоге искусственный интеллект собрал все в кучу и оценил шансы Дюбуа победы Усика в реванше нокаутом как относительно низкие – ориентировочно 10-15 процентов. Для победы британца нокаутом Даниэлю нужно будет всколыхнуть соперника мощным ударом в первых раундах. Это будет "Динамиту" сделать не так легко учитывая подвижность и работу в защите Усика. ИИ прогнозирует, что наиболее вероятным результатом реванша будет победа Усика нокаутом или по судейским запискам.

Напомним, что за несколько дней до реванша Усик анонсировал окончание своей карьеры. Александру осталось провести только битву с Дюбуа и еще один поединок.