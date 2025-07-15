Искусственный интеллект оценил шансы увидеть трилогию Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик даст реванш Даниэлю Дюбуа. На кону второй битвы на "Уэмбли" будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Накануне реванша Александр Усик анонсировал завершение своей профессиональной карьеры. Болельщикам осталось увидеть только два больших поединка украинского чемпиона, поэтому 24 Канал сделал запрос ИИ, чтобы тот спрогнозировал шансы на трилогию Усика против Дюбуа.

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Будет ли трилогия Усик – Дюбуа по мнению ИИ?

Искусственный интеллект мало верит в то, что возможен третий бой между Усиком и Дюбуа. ChatGPT аргументировал свое мнение, почему трилогия между боксерами маловероятна.

ИИ вспомнил результат первого поединка. Усик контролировал ход встречи во Вроцлаве, где одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде после удара в пах от Даниэля в пятой трехминутке. Хотя Дюбуа и его команда до сих пор уверяют, что этот удар был по всем правилам бокса, а Усик просто включил режим "актера".

Также ИИ назвал предстоящий реванш Усик – Дюбуа "коммерческой паузой", которая выгодна обоим боксерам. Особенно, это касается "Динамита", который получит не только шанс взять реванш, но и заработать рекордный в своей карьере гонорар.

К слову. Есть две неофициальные версии относительно гонораров за реванш Усик – Дюбуа. Сначала сообщалось, что общий гонорар составит 150 миллионов фунтов, из них 97,5 миллионов заработает Усик (65 процентов), а Дюбуа достанется 52,5 миллиона (35 процентов). Впоследствии Джо Роган сообщил, что украинец заработает 132 миллиона долларов, а "Динамит" – 71 миллион.

Искусственный интеллект отметил на карьере украинца, которая находится на стадии своего логического окончания. Усик хочет уйти на пенсию "на троне" и в статусе непобедимого бойца.

В то же время перед этим реваншем в публичную плоскость ворвался Тайсон Фьюри. Британец уже анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на "Уэмбли". Однако в настоящее время лондонская арена будет недоступна. Сам Усик еще раньше рассматривал трилогию с Тайсоном, как вариант для прощального боя на профи-ринге. В команде украинского чемпиона рассказывали, что были переговоры о трилогии еще после их реванша (с декабря 2024-го).

Третий Бой Усика с Дюбуа могут не воспринять в обществе и не быть интересным для фанов бокса, которые уже и так все увидели в этом противостоянии.

Финальный вердикт! ИИ прогнозирует, если Дюбуа возьмет реванш у Усика, то шансы на их трилогию возрастут. Если же Александр во второй раз победит "Динамита", то третьего боя уже не будет.

Напомним, что в Украине реванш Усик – Дюбуа можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO 19 июля около 23:30 (по киевскому времени).