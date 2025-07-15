Напередодні реваншу Олександр Усик анонсував завершення своєї професійної кар'єри. Уболівальникам залишилось побачити лише два великі поєдинки українського чемпіона, тому 24 Канал зробив запит ШІ, аби той спрогнозував шанси на трилогію Усика проти Дюбуа.

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Чи буде трилогія Усик – Дюбуа на думку ШІ?

Штучний інтелект мало вірить у те, що можливий третій бій між Усиком та Дюбуа. ChatGPT аргументував свою думку, чому трилогія між боксерами є малоймовірною.

ШІ пригадав результат першого двобою. Усик контролював хід зустрічі у Вроцлаві, де здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді після удару у пах від Даніеля у п'ятій трихвилинці. Хоча Дюбуа та його команда досі запевняють, що цей удар був за усіма правилам боксу, а Усик просто включив режим "актора".

Також ШІ назвав майбутній реванш Усик – Дюбуа "комерційною паузою", яка вигідна обом боксерам. Особливо, це стосується "Динаміта", який отримає не лише шанс взяти реванш, а й заробити рекордний у своїй кар'єрі гонорар.

До слова. Є дві неофіційні версії щодо гонорарів за реванш Усик – Дюбуа. Спершу повідомлялось, що загальний гонорар складе 150 мільйонів фунтів, із них 97,5 мільйонів заробить Усик (65 відсотків), а Дюбуа дістанеться 52,5 мільйона (35 відсотків). Згодом Джо Роган повідомив, що українець заробить 132 мільйони доларів, а "Динаміт" – 71 мільйон.

Штучний інтелект наголосив на кар'єрі українця, яка перебуває на стадії свого логічного закінчення. Усик хоче піти на пенсію "на троні" та у статусі непереможного бійця.

Водночас перед цим реваншем у публічну площину увірвався Тайсон Ф'юрі. Британець вже анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на "Вемблі". Однак на цей час лондонська арена буде недоступна. Сам Усик ще раніше розглядав трилогію із Тайсон, як варіант для прощального бою на профі-ринзі. У команді українського чемпіона розповідали, що були перемовини щодо трилогії ще після їх реваншу (із грудня 2024-го).

Третій Бій Усика із Дюбуа можуть не сприйняти у суспільстві та не бути цікавим для фанів боксу, які вже і так все побачили у цьому протистоянні.

Фінальний вердикт! ШІ прогнозує, якщо Дюбуа візьме реванш в Усика, то шанси на їх трилогію зростуть. Якщо ж Олександр вдруге переможе "Динаміта", то третього бою вже не буде.

Нагадаємо, що в Україні реванш Усик – Дюбуа можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO 19 липня близько 23:30 (за київським часом).