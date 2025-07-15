Для українського боксера це буде вже восьмий бій проти представників Великої Британії та сьомою поспіль на професійному ринзі. Востаннє Олександр Усик боксував проти суперників із інших країн ще 12 жовтня 2019 року, коли переміг американця Чазза Візерспуна, повідомляє 24 Канал.

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Як Усик бився проти британських боксерів?

Знущання Усика над британськими боксерами розпочалось ще сім років тому. 10 листопада 2018 року Олександр розділив ринг із Тоні Белью у Манчестері.

Тоні привабив шанс забрати усі чемпіонські пояси Олександра. Проте експерти не прогнозували перемогу британця за суддівськими підрахунками. Натомість запевняли, що Белью буде шукати швидкий нокаут. Але не склалось так, як прогнозувалось.

Поєдинок мав перемінний хід розвитку. Судді почергово віддавали раунди обом боксерам. А до 8-го раунду Белью перемагав за очками суддів. Так тривало до 8-го раунду, у якому Усик смачно лівою відправив Белью у нокаут. Тоні впав на канвас поблизу канатів, але зумів за декілька секунд підійнятись на ноги. Однак суддя сигналізував про дострокове завершення бою.

Олександр Усик перевернув бій із ніг на голову, успішно захистивши свої пояси за версіями WBA Super, WBC, WBO. IBF та The Ring. Ця поразка відправила Тоні Белью на пенсію.

Усик – Белью: відеоогляд бою

Після перемоги над Белью Усик змінив вагову категорію.

Чісора втратив пояс, але пригостив Усика бургерами

В останній день жовтня 2020-го поціновувачі боксу знову побачили українсько-британську битву за участі Усика. Цього вечора боксу Олександр вийшов у ринг проти Дерека Чісори. Британець проводив перший захист поясу WBO Inter-Continental у важкій вазі.

Боксеру із Сімферополя вдалось ліквідувати агресію Чісори завдяки швидкості, рухливості та контратакам у ринзі. Уболівальники не побачили нокауту, за те насолодились усіма 12 раундами. Переможця бою на лондонському стадіоні "Вемблі" визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу Усику: 117-112 та 115-113 (двічі).

Відеоогляд бою Усик – Чісора

Після поєдинку Чісора завітав у роздягальню свого кривдника. Дерек попросив українця розписатись на рукавичці, після чого пригостив Усика та його команду бургерами.

Як Чісора пригостив бургерами Усика і команду українця / Фото Matchroom Boxing

Цікаво, що 8 лютого Чісора переміг шведа Отто Валліна та влаштував шоу після бою в Манчестері. Дерек дозволив місцевій публіці обрати йому суперника для прощального 50-го поєдинку. Серед запропонованих боксерів був Усик, Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Британці обрали Чісорі українського бійця.

Як Усик у напруженому бою переміг Джошуа?

Протягом 2021-2022 років Усик двічі боксував із Ентоні Джошуа. Перша зустріч боксерів відбулась 25 вересня 2021 року на стадіоні англійського футбольного клубу Тоттенхем. І знову Усика не злякали домашні трибуни для опонента.

Вже зі старту поєдинку українець взяв хід бою під свій контроль. Олександр знову був рухливішим за суперника та викидав значно більшу кількість ударів. Натомість майже усі удари у відповідь від Джошуа були заблоковані українцем.

Вже у 3-му раунді Усику вдалось вперше сколихнути Ентоні. Ей Джей мав шанс впіймати українського боксера у 5-6 раундах. Натомість добре получивши у вже 7-му раунді, коли британець захитався після удару у підборіддя від Олександра.



Перша перемога Усика над Джошуа / Фото Getty Images

У 9-му раунді Джошуа таки вдалось ненадовго відкинути Усика до канатів, але вже у наприкінці трихвилинки Ентоні пішов до свого кутка із закривавленим носом.

У чемпіонських раундах Усик був ближчим до дострокової перемоги, аніж чинний чемпіон. Однак нокаутувати Ентоні не вдалось. Попри це все усі троє суддів віддали перемогу Усику: 117-112, 116-112 та 115-113.

Довідка. Обидва боксери по 52 рази попадали джебом одне по одному. Щоправда, Джошуа викинув більше джебів. Силових точних ударів було ж більше в Усика – 96 проти 71-го в Ентоні. ККД усіх випущених ударів було вищим в українця – 27,98 проти 19,19 відсотка в Ей Джея.

Українець завдав Ентоні Джошуа лише другої поразки у професійній кар'єрі. Першої йому завдав Енді Руїз 1 червня 2019-го.

Відеоогляд першого поєдинку Усик – Джошуа

Як війна в Україні відтермінувала реванш Усик – Джошуа?

20 серпня 2022 року у Джидді (Саудівська Аравія) Усик дав реванш Джошуа. Щоправда, цей другий бій повинен був відбутись значно раніше. Адже за умовами контракту Ентоні мав першочергове право на реванш із Олександром. Однак 24 лютого 2022 року в Україні почалась повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, тому Усику, який поповнив лави територіальної оборони, було не до боксу.

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Все ж у березні український боксер виїхав за кордон, аби добре підготуватись до реваншу із Ей Джеєм. Військові переконали Усика, що тому слід їхати і прославляти нашу країну на світовій арені. На кону реваншу стояли не лише пояси WBA (Super), WBO, IBF та IBO, які Усик забрав у Джошуа після першого бою, а й титул The Ring.

Олександр і цього разу тріумфував, але вже не так переконливо. Усику вдалось встояти після потужних ударів Джошуа у 9-му раунді та у чемпіонських раундах переламати хід бою на свою сторону. Судді розділились у рішенні, але віддали перемогу українцю: 115-113, 113-115 та 116-112 на користь Усика.

Відеоогляд реваншу Усик – Джошуа

Як Усик вперше переміг Дюбуа?

Навіть після двох переможних боїв над Джошуа, Усику не набридли поєдинки із британцями. Вже 26 серпня 2023-го у польському місті Вроцлав Олександр побився із обов'язковим претендентом за версією WBA Даніелем Дюбуа.

По ходу 5-го раунду Дюбуа пробив у пах Усика та поклав українця на канвас. Рефері дозволив Олександру відновитись після болючого удару та повернутись у бій. Цей момент ще більше розізлив Олександра, який повернувся у поєдинок із однією думкою – знищувати "Динаміта". Вже у 9-му раунді Усик достроково завершив бій технічним нокаутом.

Відзначимо, що після бою команда Дюбуа подавала апеляцію на результат зустрічі, адже Даніель та його представники були впевнені, що удар у 5-му раунді був за усіма правилами, а Усик просто симулював. Однак результат поєдинку залишився незмінним.

Як Усик вперше переміг Дюбуа: дивіться відеоогляд

Як Усик двічі за рік здолав Ф'юрі, відправивши Тайсона на пенсію?

У 2024-му році Усик зазіхнув одразу на два бої проти одіозного та балакучого Тайсона Ф'юрі. Їх перша зустріч, на кону якої стало звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, повинна була відбутись ще у лютому минулого року. Однак через розсічення "Циганського короля" була відтермінована. Боксери таки вийшли у ринг 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Протягом усіх 12 раундів над рингом літала напруга. До кінця не було зрозуміло, чи вдасться Усику перемогти британця. Підрахунки суддів різнились, але були на користь українця: 114-113, 113-114 та 115-112.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Вдруге Олександра та Тайсон вийшли одне проти одного у ринг 21 грудня того ж року. І знову незмінне місце – Ер-Ріяд. Щоправда, на кону не стало звання "абсолюта", яке Усик здобув у першому поєдинку. Адже український "Кіт" свідомо віддав пояс IBF, яким тепер володіє Дюбуа, втративши при цьому статус абсолютного чемпіона.

Реванш минув під повним контролем Усика, який повністю перебоксував британця. У підсумку – одноголосно 116-112 (тричі) на користь Олександра.

Відеоогляд реваншу Усик – Ф'юрі

Усик завдав Ф'юрі двох дебютних поразок у кар'єрі на профі-рингу, після яких Тайсон вчергове пішов на пенсію, з якої може незабаром повернутись.

Напередодні реваншу 19 липня Олександр Усик анонсував завершення своєї кар'єри. Бій проти Дюбуа стане передостаннім у кар'єрі українця. Не виключено, що у прощальному поєдинку Усик проведе трилогію із Ф'юрі та закінчить кар'єру черговим боєм проти представника британського боксу.