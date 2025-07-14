24 Канал зробив запит штучному інтелекту на те, як змінився прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Grok врахував чотири аспекти перед тим, як дати прогноз на другу битву боксерів.

Варто дізнатись Усик проти Дюбуа: які шанси боксерів на перемогу у реванші за "абсолют" – прогноз

Який прогноз ШІ дає на реванш Усик – Дюбуа?

У прогноз ШІ увійшли: форма Усика, агресивність Дюбуа, психологічний тиск та підтримку боксерської спільноти.

Напередодні реваншу Олександр продемонстрував усім свою фізичну форму, яку набрав перед боєм. Це лише збільшило його шанси на перемогу у передматчевих прогнозах. У боксерській спільноті почали більше говорити про дострокову перемогу українця над Дюбуа.

Також штучний інтелект взяв до уваги агресивність Дюбуа. Даніель із вигляду наче "машина для вбивства у ринзі". Його фізична форма перед реваншем просто вражає. Водночас британець нагнітає атмосферу навколо другої битви, обіцяючи шокувати Усика та команду українського чемпіона. Впевнені заяви про свою майбутню перемогу підвищили його шанси на нокаут у реванші – із 8-10 відсотків до 10-15 відсотків. Однак все одно нокаут від Даніеля оцінюють дуже низькими відсотками.

Також у прогнозі на реванш включений психологічний тиск. Тут до уваги взято поштовх Дюбуа на офіційному заході перед реваншем. Але цей вчинок ніяк не вплинув на Усика, який продовжував спокійно готуватись до двобою.

Останнім аспектом, який ШІ включив у прогноз, є підтримка боксерської спільноти. Вона розділилась на два табори. Нещодавно стало відомо, що мексиканський боксер поставив 500 тисяч доларів на перемогу Усика у реванші. Водночас деякі експерти та бійці вважають, що Дюбуа обікрали у першому бою із Олександром через удар нижче пояса, тому Даніель захоче помститись за "вкрадену" звитягу.

Який фінальний вердикт штучного інтелекту?

Grok назвав декілька переваг Усика над Дюбуа: досвід, техніку та тактичну гнучкість. Штучний інтелект прогнозує, що українець контролюватиме хід поєдинку та уникаючи потужних ударів "Динаміта". Ймовірно, Усик оформить перемогу за очками або технічним нокаутом у чемпіонських раундах (9-12).

Водночас Дюбуа може стати автором сенсації, якщо спіймає по корпусу українця у ранніх раундах, але його погана витривалість і прямолінійність може зіграти злий жарт із британцем.

За 5 днів до бою фаворитизм Усика у майбутньому реванші із Дюбуа лише посилився.

Ймовірний результат: перемога Усика за очками (60 відсотків) або технічним нокаутом (30 відсотків). Шанс на нокаут від Дюбуа 10-15 відсотків.

Відзначимо, що в Україні переглянути реванш Усик – Дюбуа можна буде на платформі Megogo. Вечір боксу розпочнеться о 19:00, а головний бій боксерської події стартуватиме не раніше 23:00 (за київським часом).