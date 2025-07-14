24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту на то, как изменился прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Grok учел четыре аспекта перед тем, как дать прогноз на вторую битву боксеров.

Стоит узнать Усик против Дюбуа: какие шансы боксеров на победу в реванше за "абсолют" – прогноз

Какой прогноз ИИ дает на реванш Усик – Дюбуа?

В прогноз ИИ вошли: форма Усика, агрессивность Дюбуа, психологическое давление и поддержку боксерского сообщества.

Накануне реванша Александр продемонстрировал всем свою физическую форму, которую набрал перед боем. Это только увеличило его шансы на победу в предматчевых прогнозах. В боксерском сообществе начали больше говорить о досрочной победе украинца над Дюбуа.

Также искусственный интеллект принял во внимание агрессивность Дюбуа. Даниэль с виду как "машина для убийства в ринге". Его физическая форма перед реваншем просто поражает. В то же время британец нагнетает атмосферу вокруг второй битвы, обещая шокировать Усика и команду украинского чемпиона. Уверенные заявления о своей будущей победе повысили его шансы на нокаут в реванше – с 8-10 процентов до 10-15 процентов. Однако все равно нокаут от Даниэля оценивают очень низкими процентами.

Также в прогнозе на реванш включен психологическое давление. Здесь во внимание взят толчок Дюбуа на официальном мероприятии перед реваншем. Но этот поступок никак не повлиял на Усика, который продолжал спокойно готовиться к поединку.

Последним аспектом, который ИИ включил в прогноз, является поддержка боксерского сообщества. Оно разделилось на два лагеря. Недавно стало известно, что мексиканский боксер поставил 500 тысяч долларов на победу Усика в реванше. В то же время некоторые эксперты и бойцы считают, что Дюбуа обокрали в первом бою с Александром из-за удара ниже пояса, поэтому Даниэль захочет отомстить за "украденную" победу.

Какой финальный вердикт искусственного интеллекта?

Grok назвал несколько преимуществ Усика над Дюбуа: опыт, технику и тактическую гибкость. Искусственный интеллект прогнозирует, что украинец будет контролировать ход поединка и избегать мощных ударов "Динамита". Вероятно, Усик оформит победу по очкам или техническим нокаутом в чемпионских раундах (9-12).

В то же время Дюбуа может стать автором сенсации, если поймает по корпусу украинца в ранних раундах, но его плохая выносливость и прямолинейность может сыграть злую шутку с британцем.

За 5 дней до боя фаворитизм Усика в будущем реванше с Дюбуа только усилился.

Вероятный результат: победа Усика по очкам (60 процентов) или техническим нокаутом (30 процентов). Шанс на нокаут от Дюбуа 10-15 процентов.

Отметим, что в Украине пересмотреть реванш Усик – Дюбуа можно будет на платформе Megogo. Вечер бокса начнется в 19:00, а главный бой боксерского события стартует не раньше 23:00 (по киевскому времени).