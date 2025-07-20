"Хватит уже нас бить": бывший соперник Усика отреагировал на победу украинца над Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоялся большой вечер бокса. Главным его событием стал бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер деклассировал соперника, нокаутировав британца на его территории в пятом раунде. Такой результат прокомментировал Дерек Чисора, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети боксера.

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Как Чисора отреагировал на победу Усика?

Звездный боец после боя встретился с Александром Усиком. Он записал с ним видео, где шутливо попросил не бить больше британцев.

Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас бить. Пожалуйста,

– сказал Чисора.

Чисора и Усик встретились после боя: смотрите видео

Отметим, что Александр Усик дрался с Дереком Чисорой осенью 2020 года. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

Справка. Всего в активе Усика уже восемь побед над представителями Великобритании. За это его даже называют Brit Basher (в вольном переводе – "британоненавистник").

Напомним, что также успех украинского чемпиона прокомментировал Рас Анбер. Он считает, что Александр Усик, ставший 3-кратным абсолютом, является самым выдающимся боксером в истории.