Тайсон Фьюри оценил шансы Дюбуа в битве с Усиком

В субботу, 19 июля, состоится большое шоу бокса в Лондоне. Его главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

За него будут сражаться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился Тайсон Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Усик – Дюбуа: кому Фьюри прогнозирует победу в реванше?

Бывший чемпион мира в типичной для себя манере сначала рассказал, рассмотрел бы вариант провести битву с "Динамитом", если бы тот победил украинского бойца. Он убежден, что уничтожил бы 27-летнего британца:

"Это было бы невероятно. Думаю, Фрэнк Уоррен сделал фантастическую работу с Даниэлем. Он вывел его из любительского бокса к чемпионству в мире. Теперь его называют Убийцей королей. Он очень хорошо себя проявил, и я искренне рад за него. Когда он в прошлом году дрался с Джошуа, мне было неприятно это говорить, но я был единственным, кто в прямом эфире сказал, что Дюбуа победит.

И это не потому, что он лучше или хуже, просто у них похожие стили, но Даниэль значительно моложе – на 10 лет. Но если бы этот бой с Дюбуа таки состоялся, я просто разбил его в пух и прах. Я бы отбил ему уши с одной рукой за спиной. Думаю, все это знают. У него недостаточно быстрые рефлексы. Он не имеет достаточной скорости, ни в руках, ни в ногах, чтобы боксировать со мной. Я бы его нокаутировал".

А что касается боя Дюбуа с Усиком, то "Цыганский король" прогнозирует победу украинцу. Британец отдал должное обладателю поясов WBC, WBO, WBA и IBO, заявив, что он должен победить в поздних раундах нокаутом.

Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Украинец – хитрый, опытный соперник, он много двигается. Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но, если вокруг него постоянно двигаться – он, скорее всего, устанет и где-то после восьмого раунда сядет на колено после джеба,

– сказал Фьюри.

Справка. В первом бою Усик – Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, был именно такой сценарий. Украинец в восьмом раунде отправил британца в нокдаун, а уже в следующей 3-минутке попал джебом в голову и тот взял колено, после чего не поднялся, проиграв техническим нокаутом.

Напомним, что 24 Канал накануне сделал подборку прогнозов от звезд бокса на реванш Усик – Дюбуа. В ней нашлось место мнениям от Дениса Беринчика до Леннокса Льюиса.