Безумная цифра: стало известно, сколько было продано билетов на реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о проведении реванша. Украинский чемпион и британский боксер сразятся за "абсолют" в супертяжелом дивизионе.

Недавно началась продажа билетов на реванш Усик – Дюбуа. Адская битва Короля хевивейта против "Динамита" состоятся на легендарном "Уэмбли", пишет 24 канал.

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Ожидается заполненный стадион

Настоящий ажиотаж возник вокруг реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Многие ценители бокса и рядовые зрители хотят увидеть бой двух гигантов хевивейта.

По информации Чемпиона, на реванш Усик – Дюбуа было продано более 65 тысяч билетов. Стадион "Уэмбли" всего вмещает 90 тысяч человек.

Интересно, что с начала продажи билетов на адскую битву украинского чемпиона против британского боксера прошло несколько дней. Продажа стартовала в среду 30 апреля.

К слову. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года.

Ранее стало известно, сколько стоят билеты на грандиозный реванш Усик – Дюбуа. Минимальная цена билета составляет почти три тысячи гривен.