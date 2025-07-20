Обзор поединка Усик – Дюбуа: лучшие моменты боя на "Уэмбли"

Александр Усик смог второй раз в карьере победить Даниэля Дюбуа нокаутом. Бой длился всего пять раундов, ведь британец дважды оказался на канвасе.

На лондонском "Уэмбли" состоялся главный боксерский поединок 2025 года. В битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе сошлись Александр Усик и Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Как Усик победил Дюбуа?

В этом поединке определился абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Им в 2024 году стал Александр Усик, но позже был вынужден освободить пояс IBF в пользу победителя пары Дюбуа – Хргович.

Собственно, Даниэль его и выиграл. Теперь же Александру удалось вернуть себе все пояса. Александр смог нокаутировать британского оппонента в пятом раунде.

Обзор боя между Усиком и Дюбуа: смотреть видео

Таким образом, Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, причем во второй раз – именно в супертяжелом весе. Сейчас украинцу принадлежат пояса WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.

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Кроме того, Александр остается непобедимым на профессиональном уровне. Усик выиграл все свои 24 поединка, из них 15 – нокаутом. Ожидается, что до конца карьеры он проведет еще один поединок.