Прощание Кличко и хет-трик Усика: видеоподборка ярких боев украинцев в Великобритании

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик даст официальный реванш Даниэлю Дюбуа. Их встреча, на кону которой будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", где мечтает побоксировать не один боец.

Великобритания всегда принимала самые топовые боксерские противостояния. В то же время в истории бокса есть немалое количество боев украинских боксеров на лучших британских аренах, информирует 24 Канал.

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Владимир Кличко – Энтони Джошуа (29 апреля 2017, "Уэмбли", Лондон)

На британской земле дрались братья Кличко, Денис Беринчик и другие ... Именно в Великобритании состоялся последний бой Владимира Кличко, в котором он досадно проиграл местной звезде Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Благодаря этой победе Эй Джею сохранил свой пояс чемпиона мира по версии IBF и получил вакантные титулы WBA и IBO.

3 августа 2017-го, а бой состоялся 29 апреля того же года, Кличко-младший объявил об окончании карьеры. Владимир отказался от реванша и ушел на пенсию.

Видеообзор боя Кличко – Джошуа

Владимир Кличко закончил карьеру на статистике в 69 боев на профи-ринге: 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Кличко-младший хочет вернуться в ринг ради побития рекорда Джорджа Формана. Последний в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.

Виталий Кличко – Герби Гайд (26 июня 1999, "Лондон Арена", Лондон)

Еще до 2000-х свой бой в Великобритании провел Виталий Кличко, старший брат Владимира. До этого "Доктор Железный Кулак" боксировал преимущественно на территории Германии.

26 июня 1999 года Кличко-старший провел бой против Герби Гайда. Это был домашний поединок для второго. Уже во втором раунде украинец нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс по версии WBO. Это был первый титул чемпиона мира в карьере Кличко-старшего.

Впоследствии Виталий провел две успешные защиты этого титула.

Кличко – Гайд: видео полного боя

Александр Усик – Тони Белью (10 ноября 2018, "Манчестер Арена", Манчестер)

Сразу три поединка в профессиональной карьере Александра Усика состоялись на территории Великобритании. 10 ноября 2018 года украинец почувствовал вкус побед над местными соперниками при поддержке их же родных трибун. В этот вечер бокса боксер из Симферополя выйти в ринг против Тони Белью.

Поединок состоялся в Манчестере и длился 8 неполных раундов.

Боксеры поочередно владели преимуществом во время боя. Однако ключевой момент произошел по ходу восьмого раунда. Усик выбросил по британцу серию мощных ударов и повалил Белью на канвас. Тони сумел подняться на ноги, но рефери сигнализировал о досрочном окончании поединка.

Александр Усик нокаутировал Тони Белью, защитив все свои чемпионские пояса по четырем версиям.

Усик – Белью: видеообзор поединка

Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл (31 августа 2019, "О2", Лондон)

Василий Ломаченко является еще одним украинским боксером, который провел хотя бы один бой на стадионах Великобритании. Недавно Ломаченко объявил об окончании карьеры после проблем со спиной.

31 августа 2019 года Василий, который был в самом расцвете сил, разделил один ринг с Люком Кэмпбеллом. И снова представитель украинского бокса боксировал в Британии против местного бойца.

Ломаченко был близок к досрочному триумфу уже в 5-м раунде, когда нарастил свое преимущество и начал уничтожать соперника. Но Кэмпбелл оказался крепким орешком и выстоял.

На протяжении всего боя Василий действовал первым номером, захватив центр ринга. В 11-м раунде Люк побывал в нокдауне, "взяв колено". Победителя поединка определяли судьи, хотя еще до объявления результата боя было понятно, кто торжествует в этот вечер. Все трое судей отдали победу Ломаченко: 119-109 (дважды) и 118-110.

Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBC и защитил чемпионский титул по версиям WBO, WBA и The Ring в легком весе.

Видеообзор встречи Ломаченко – Кэмпбелл

Александр Усик – Дерек Чисора (31 октября 2020, "Уэмбли", Лондон)

В последний день октября 2020-го Усик провел свой второй бой на британской земле. На этот раз соперником украинца стал Дерек Чисора, который превосходил Александра по габаритам. Боксеры встретились в ринге легендарной арены "Уэмбли".

Чисора преобладал по агрессивности. Зато Усик отвечал подвижностью и скоростью в ринге, а также прекрасно действовал в контратаках.

Боксеры прошли полную дистанцию в виде 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Усику. Украинец выиграл чемпионский пояс по версии WBO Inter-Continental в тяжелом весе: 117-112, 115-113 (дважды). Чисора провалился уже в своей первой защите титула.

Видеообзор поединка Усик – Чисора

Александр Усик – Энтони Джошуа (25 сентября 2021, "Тоттенхэм Хотспур", Лондон)

25 сентября 2021 года Усик провел свой третий бой в Британии и пока последний перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Это до 19 июля 2025 года является точно самым статусным боем украинских боксеров в Великобритании. На кону первого поединка против Энтони Джошуа стояли чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBO, IBF и IBO. Ими на момент боя владел Эй Джей.

Также победитель боя получил вакантный титул чемпиона The Ring в тяжелом весе.

Усик снова в присущем для себя стиле владел преимуществом в ринге. Александр имел все шансы закончить бой досрочно. Однако Джошуа выстоял. Боксеры провели полный 12-раундовый поединок. Усик по единогласному решению судей одолел Джошуа, завоевав все титулы.

Как Усик впервые победил Джошуа: смотрите видео

Денис Беринчик – Иван Менди (3 декабря 2022, "Тоттенхэм Хотспур", Лондон)

В начале декабря 2022-го Беринчик провел бой против француза Ивана Менди. Поединок состоялся на домашнем стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Первоначально их поединок должен был состояться в октябре, но был отложен на ноябрь. В итоге состоялся в декабре в андеркарде главного боя вечера бокса между Дереком Чисорой и Тайсоном Фьюри.

В 5-м и 7-м раундах Мэнди удалось немного всколыхнуть Беринчика. Зато Денис удачно выбрасывал удары в ответ, постоянно наращивая темп боя. В 10-м раунде Иван оказался на канвасе после "подсечки" Дениса. После чего бой продолжился и продлился все раунды.

Судьи по единогласному решению судей победу праздновал Денис Беринчик: 117-111, 116-112 (дважды). Украинец уже в седьмой раз защитил свой титул WBO International в легком весе, а также отобрал пояс чемпиона Европы по версии EBU, которым владел Мэнди.

Видео полного поединка Беринчик – Мэнди

Британская земля почти всегда была фартовой для украинских боксеров. Уже 19 июля 2025 года Александр Усик попытается сделать все, чтобы получить еще одну победу для украинского бокса в Великобритании.