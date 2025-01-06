Путешествие сабли гетмана Мазепы: где сейчас реликвия, которую Усик привез на бой с Фьюри

Появление исторической реликвии на грандиозном боксерском шоу стало заметным событием. Александр Усик символическим жестом напомнил миру о гетмане Иване Мазепе.

В декабре прошлого года Александр Усик в реванше победил британца Тайсона Фьюри. После триумфа украинский чемпион поднял саблю выдающегося гетмана Ивана Мазепы, пишет 24 Канал.

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Сабля Мазепы вернулась в Украину

Фото и видео с уникальной исторической реликвией облетели все мировые СМИ. Благодаря эффектному перформансу Усика имя гетмана Мазепы вернулось в медиапространство.

После поединка оружие выдающегося государственного деятеля доставили в Украину. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

В понедельник, 6 января, Киевская таможня оформила возвращение сабли после экспонирования в Саудовской Аравии.

Появление оружия украинского гетмана на мировой арене стало свидетельством нашего героического прошлого и настоящего, отражением эпохи гетманщины, а также продемонстрировала силу и дух украинцев,

– говорится в сообщении ведомства.

Историческая реликвия конца XVII века вернется в Черниговский областной исторический музей имени В. Тарновского. Сабля Ивана Мазепы стала символом величественной истории украинского народа.

Саблю гетмана Мазепы вернули в Украину / фото Государственной таможенной службы

Напомним, что гетман Иван Мазепа был главой казацкого государства на Левобережной (1687-1704) и всей Надднепрянской Украине (1704-1709). Он заботился об экономическом и военном могуществе Украины. Мазепа получил славу мецената. Он финансировал строительство церквей, монастырей и учебных заведений.