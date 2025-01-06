Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался о феномене украинца. Он назвал главный козырь Александра Усика, благодаря которому он стал королем современного хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Читайте также "Не в своем уме": американский боксер разнес экс-чемпиона мира за слова об Усике

Что делает Усика номером 1

Британец заявил, что разницу для украинца делает его боксерский интеллект. Он позволяет просчитывать соперников и нивелировать свои недостатки.

"Главная проблема для соперников – Усик слишком умный. Он показывал невероятные выступления в крузервейте и смог перенести свою психологию в супертяжелый вес. Украинец всегда находится на один шаг впереди своих оппонентов. Усик быстрее наносит комбинированные удары, держит комфортную дистанцию, знает, когда и как атаковать.

Вы никогда не увидите украинца в клинче с огромными боксерами, потому что он слишком умен для этого. В супертяжелом весе все думают так, как Фьюри: "Я больше, значит, я сильнее". Потом, когда они выходят на ринг, то терпят очередную неудачу. Усик проводит бои в Премьер-лиге, а остальные остались в первом дивизионе", – сказал Маккензи.

К слову. Ранее Дюк Маккензи назвал самого опасного соперника для Александра Усика среди современных супертяжей. Он выделил бойца, который занимает первое место в списке претендентов на титул WBA.

Напомним, что украинский чемпион до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 23 поединка, в которых одержал все победы (14 нокаутом).