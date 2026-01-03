"Ну все, ты мой": Усик вспомнил, как эпично унизил Фьюри на пресс-конференции перед боем

Александр Усик уже трижды становился абсолютным чемпионом мира в разных весовых категориях. Особенно тяжелыми для украинца были бои против Тайсона Фьюри.

В 2024 году Александр дважды победил "Цыганского короля". Первая победа случилась в мае, но уже на декабрь был назначен реванш, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.

Как Усик унизил Фьюри?

Перед вторым боем Усик пришел на пресс-конференцию в образе Хитмена и запомнился неординарным поступком. Украинец достал из портфеля фото Фьюри с их первого боя.

На нем Тайсон получает болезненный удар от Александра. Украинец тогда попросил "Цыганского короля" подписать эту фотографию и тот не отказал. Как признался украинец, для него это был знак.

Мы готовимся к пресс-конференции. Я покупаю пиджак, галстук красного цвета и портфель. У меня было две фотографии. Одна для меня, она в моей коллекции. Вторую я продал на аукционе и помог украинскому народу. Подумал, что это хорошая идея, если на пресс-конференции я дам ему эти фото и попрошу подписать. Это как психологический шаг. Я открыл кейс и спросил, он говорит: "Да, могу". Для меня это был знак: "Ну все, теперь ты мой",

– признался Усик.

В итоге Александр тогда выиграл и второй поединок, уже единогласным решением судей. Это позволило боксеру сохранить все пояса, кроме IBF, который перед этим был освобожден в пользу Даниэля Дюбуа.

В конце концов через год, в июле 2025-го, Александр снова собрал все пояса супертяжелого веса. Тогда Усик эффектно нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и одержал свою 24-ю победу в 24-х поединках.

