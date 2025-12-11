Даже комментаторы говорили, – Фьюри выдал очередное нелепое заявление относительно поединков с Усиком

Александр Усик в прошлом году дважды дрался против Тайсона Фьюри. Украинский боксер в обоих поединках одолел британского боксера, который считал, что он победил и не соглашался с решением судей.

Фьюри признался, до сих пор ли он считает себя победителем в поединках с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал IFL TV.

Читайте также "Мы бы продали билеты на стадион": промоутер объяснил, почему Усик не хочет драться с Уордли

Признает ли Фьюри поражение в боях с Усиком?

"Цыганский король" заявил, что он считает себя победителем в обоих поединках против украинского чемпиона. Однако британец отметил, что это его не цепляет, ведь он мужик.

Фьюри подчеркнул, что ему заплатили деньги, поэтому он вышел и подрался. Однако, британский боксер отметил, что пересматривал бои с Усиком сотни раз и в обоих поединках украинец имел лишь преимущество в девятом раунде первого поединка.

Второй бой вообще не был близким, даже комментаторы тогда говорили, что Фьюри впереди в четыре раунда. Это бокс – это было не впервые и не в последний раз,

– заявил Фьюри.

Напомним, что Фьюри после второго поражения от Усика принял решение завершить карьеру. Однако недавно он сделал важное заявление о возвращении в бокс.

Что сказал Фьюри о возвращении в бокс?

"Цыганский король" в своем инстаграме разместил публикации о возвращении на профессиональный ринг. Фьюри отметил, что хочет снова завладеть чемпионским титулом WBC, который потерял в 2024 году.

"Король должен вернуть свой трон. Есть длинная и одинокая дорога, которой могу идти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются с армией из одного человека. Битву выиграл более 2 тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед в 2026 году", – написал боксер.

Что известно о возможном возвращении Фьюри?