Навіть коментатори казали, – Ф'юрі видав чергову безглузду заяву щодо поєдинків з Усиком

Олександр Усик минулого року двічі бився проти Тайсона Ф'юрі. Український боксер в обох поєдинках здолав британського боксера, який вважав, що він переміг і не погоджувався з рішенням суддів.

Ф'юрі зізнався, чи досі він вважає себе переможцем у поєдинках з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал IFL TV.

Чи визнає Ф'юрі поразку у боях з Усиком?

"Циганський король" заявив, що він вважає себе переможцем у обох поєдинках проти українського чемпіона. Однак британець наголосив, що це його не чіпляє, адже він мужик.

Ф'юрі підкреслив, що йому заплатили гроші, тому він вийшов і побився. Однак, британський боксер зазначив, що передивлявся бої з Усиком сотні разів і у обох поєдинках українець мав лише перевагу у дев'ятому раунді першого поєдинку.

Другий бій взагалі не був близьким, навіть коментатори тоді казали, що Ф'юрі попереду в чотири раунди. Це бокс – це було не вперше і не востаннє,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ф'юрі після другої поразки від Усика ухвалив рішення завершити кар'єру. Проте нещодавно він зробив важливу заяву щодо повернення у бокс.

Що сказав Ф'юрі про повернення у бокс?

"Циганський король" у своєму інстаграмі розмістив публікації щодо повернення на професійний ринг. Ф'юрі наголосив, що хоче знову заволодіти чемпіонським титулом WBC, який втратив у 2024 році.

"Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я, але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад 2 тисячі років тому чоловік на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед у 2026 році", – написав боксер.

Що відомо про можливе повернення Ф'юрі?