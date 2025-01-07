"Снимаю шляпу перед ним": потенциальный соперник Усика оценил реванш украинца с Фьюри

В Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри провели второе очное противостояние. В нем украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

После этого его будущее остается неизвестным. Объединенный чемпион мира заявил, что продолжит карьеру, но пока неизвестно в какой весовой категории.

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Опетая расхвалил Усика

Одним из потенциальных следующих соперников Александра Усика неоднократно назывался обладатель пояса IBF в крузервейте Джей Опетая. Он высказался о реванше украинца и "Цыганского короля", отдав должное победителю битвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

"Мне хотелось увидеть другую версию Тайсона, я хотел, чтобы он сделал больше. А Усик просто зверь, чертов маленький кролик. Он просто не останавливается, поэтому трудно победить такого великого боксера. Я снимаю шляпу перед ним.

У него была тяжелая работа, так побоксировать 12 раундов. Тайсон мог бы победить, если бы у него была машина времени и он бы вернулся в прошлое, где-то в 2015 год", – сказал Опетая.

К слову. Ранее Джей Опетая, которого называют "Австралийским Усиком" заявлял, что хотел бы провести поединок с украинцем. Он считает, что может одолеть короля современного хевивейта.

Отметим, что на профессиональном уровне 29-летний австралиец провел 26 боев. В них он одержал все победы, из которых 20 нокаутом.