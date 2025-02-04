Бизнес или пиар Саудовской Аравии: Усик оценил доходы организаторов боя с Фьюри

Саудовская Аравия в последнее время стала законодателем мод в мире бокса. Благодаря огромным контрактам боксеры мечтают стать участниками сезона в Эр-Рияде.

Долгое время команда Александра Усика не могла договориться об объединительном бое с Тайсоном Фьюри. Все изменилось после появления на арене влиятельного саудита Турки Аль аш-Шейха, пишет 24 Канал.

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Прибыльным ли был бой Усик – Фьюри

Организатор Riyadh Season предложил участникам битвы такие контракты, от которых они не могли отказаться. Впрочем, в грандиозном шоу есть и другая сторона медали.

Получают ли какие-то прибыли организаторы боксерского сезона, или все ради пиара Саудовской Аравии на международной спортивной арене. Ведь призовой фонд только первого боя составил более 100 миллионов фунтов.

Свое мнение по этому поводу в интервью Forbes Украина высказал Александр Усик.

"У каждого спортсмена есть личный контракт с компанией-организатором. А их заработки – не наше дело. Поэтому мне трудно оценить, что зарабатывают организаторы. Мое мнение – они не слишком отбивают эти средства.

Превью трансляций было продано на 100 млн долларов. Даже больше. Для саудитов сейчас важна имиджевая составляющая, закрепить свою страну на спортивной карте мира. Они могут не считать так прямолинейно, что надо заработать на одном поединке", – рассказал Усик.

Напомним, что за первый бой против Тайсона Фьюри Александр Усик заработал 45 миллионов долларов, а его соперник – 105 миллионов.

Во время реванша призовой фонд боя был еще больше. После битвы Усик получил чек на 114 миллионов, а "Жадное пузо" пополнил свои сбережения на 76 миллионов долларов.