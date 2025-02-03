Александр Красюк все же решил поделиться маленькой частью дальнейших планов Усика. Промоутер рассказал, чем занимается его подопечный после боев с Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Что делает Усик

Александр Красюк рассказал, что Александр Усик находится на заслуженном отдыхе. Украинский чемпион проводит много времени вместе с семьей и путешествует, ведь у него четверо детей.

Промоутер подчеркнул, что боксер пытается догнать то время с родными, которое потратил на подготовку к поединкам с Тайсоном Фьюри. По словам Красюка, Усик ведет жизнь обычного семьянина, поэтому ничего особенного.

Спортивный функционер также ответил на вопрос, когда Александр Усик должен вернуться в ринг. Также он рассказал, планирует ли украинский чемпион завершать карьеру.

Нет, никакой спешки нет. Он достиг в боксе всего, ему больше не за чем гнаться. Усик сейчас на вершине бокса. Поэтому только он сам будет решать, или продолжать. Но он еще не готов завершать карьеру. Это маленький секрет, который я вам раскрываю,

– признался Красюк.

Напомним, что Александр Усик в 2024 году провел два боя против Тайсона Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в мае, украинский боксер победил британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпион мира в супертяжелом весе.

Второй бой состоялся в конце прошлого года – 21 декабря. Тогда Усик победил "Цыганского короля" единогласным решением судей и защитил чемпионские титулы, а также принял вызов от Даниэля Дюбуа.