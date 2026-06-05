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Sport News 24 Бокс Россиянин Гассиев обозвал Усика "старым" и отказался от реванша
5 июня, 16:34
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Россиянин Гассиев обозвал Усика "старым" и отказался от реванша

Александра Власова

Бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым состоялся в Москве в ночь с 21 на 22 июля 2018 года. Он прошел на арене спорткомплекса "Олимпийский".

Российский боксер прокомментировал вероятность проведения второго боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF. Об этом он рассказал на ютуб-канале talkSPORT Boxing.

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Что Гассиев сказал об Усике?

Гассиев признался, что не смотрел последний поединок Усика с Рико Верховеном, поскольку бой проходил в 3 часа ночи, а он готовился к тренировкам. Однако просмотрев хайлайты, спортсмен отметил, что был удивлен сложностью боя.

Я знал, что Усик победит, но не думал, что это будет так сложно,
– сказал Гассиев.

Он добавил, что стиль кикбоксера отличается от привычных соперников украинца. Боксер также оценил Усика как одного из лучших соперников в своей карьере.

Он очень сильный. Я выходил на ринг со многими замечательными бойцами – Денис Лебедев, Юниель Дортикос, Кшиштоф Влодарчик, Кубрат Пулев. Усик среди них,
– подчеркнул россиянин.

Относительно потенциального боя Усика с Кабаелем, Гассиев назвал его интересным.

Два разных стиля. Усик больше техничный, Кабаел любит прессинг и удары по корпусу. Это всегда интересно смотреть,
– поделился боксер.

На вопрос о фаворите, Гассиев ответил, что видит шанс обоих боксеров 50/50.

Относительно возможного реванша с Усиком, Гассиев оставил двери открытыми, но уточнил: "Реванш – хорошая возможность, но не моя большая мечта, потому что я знаю, что он старый, у него, конечно, есть травмы, возможно, проблемы со здоровьем. Усик сейчас на высоком уровне, но завтра может решить провести время с семьей или заняться бизнесом".

Усик – Гассиев: что известно о бое?

Усик уверенно победил Гассиева по единогласному решению судей. После 12 раундов все трое арбитров отдали предпочтение украинскому боксеру со счетом 120:108, 119:109 и 119:109.

По данным CompuBox, Усик существенно превзошел соперника по активности и точности: он нанес 939 ударов, из которых 252 достигли цели, тогда как Гассиев выполнил лишь 313 ударов, попав 91 раз.

Эта неудача стала для российского боксера первым поражением на профессиональном ринге.

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