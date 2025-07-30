Владимир Кличко и Александр Усик вписали свои имена в историю мирового бокса. Благодаря блестящей карьере спортсмены сумели заработать солидное состояние.

Легендарные украинские боксеры Владимир Кличко и Александр Усик не пересекались на боксерском ринге. 24 Канал сравнил суммарные гонорары выдающихся боксеров на профессиональном ринге, заработанные во время карьеры.

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Сколько заработали за карьеру Усик и Кличко-младший?

Профессиональная карьера Владимира Кличко длилась с 1997 по 2017 год. За это время украинец провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом). В пяти поединках "Доктор Стальной Молот" потерпел поражения.

В общем Владимир провел 29 боев за титул чемпиона мира. В 25 из них он одержал победы. Именно чемпионские поединки принесли наибольшую прибыль боксеру.

За всю профессиональную карьеру Кличко-младший заработал примерно 150 миллионов долларов. Самые большие гонорары он получил за бои с Энтони Джошуа и Александром Поветкиным – 17,5 и 17,4 миллиона соответственно.

Трехкратный абсолютный чемпион мира Александр Усик еще не объявил о завершении карьеры. На профессиональном ринге он выступает 12 лет, начиная с 2013 года.

Украинский боксер провел 24 поединка, в которых не потерпел ни одного поражения. Свои самые большие гонорары Усик заработал за чемпионские бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Например, за реванш с "Цыганским королем" называлась сумма в 104 миллиона долларов.

В СМИ сообщалось, что за последний бой против Даниэля Дюбуа украинец заработал рекордные 132 миллиона. Однако эта сумма сразу казалась слишком фантастической. В реальности доход абсолютного чемпиона мира за бой с Дюбуа составил 17,5 миллионов долларов.

За всю карьеру Александр Усик заработал примерно 255 миллионов долларов. По сумме призовых он превзошел Владимира Кличко, который продолжает возглавлять рейтинг лучших украинских боксеров за всю историю.