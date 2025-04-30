Усик сделал прогноз на исход реванша Джошуа –Дюбуа
- Александр Усик считает, что Энтони Джошуа сильнее боксер, чем Даниэль Дюбуа, хотя признает, что Дюбуа является опасным оппонентом.
- Второй бой Джошуа и Дюбуа только в планах, а Дюбуа готовится к реваншу с Усиком, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".
Обладатель титулов WBO, WBA и WBC Александр Усик на ринге встречался с топ-боксерами хевивейта. Украинец точно знает возможности своих соперников.
Даниэль Дюбуа значительно прибавил в мастерстве после поражения от Александра Усика в августе 2023 года. Подтверждением этому стала яркая победа "Динамита" над Энтони Джошуа, пишет 24 Канал.
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Усик сравнил Джошуа и Дюбуа
Впрочем, украинский чемпион считает Эй-Джея более сильным боксером. В вероятном реванше Джошуа – Дюбуа он отдает предпочтение более опытному бойцу. Об этом Усик сказал в интервью Mail Sport Boxing.
"Если бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится сегодня, я снова скажу, что Джошуа победит. Но Даниэль – это очень опасный оппонент. Он чемпион мира, имеет сильный удар. Они оба отличные бойцы. Мой фокус – это мой лагерь и мой оппонент.
Я считаю, что Джошуа лучше, как боксер, у него хорошие навыки бокса, он является олимпийским чемпионом. Да, Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа, но мне больше нравится Энтони Джошуа в плане стиля бокса", – рассказал Усик.
Однако второй бой Джошуа и Дюбуа только в планах. Сейчас "Динамит" готовится к реваншу с Усиком. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".
Победитель реванша встретится с временным обладателем титула WBO Джозефом Паркером. Новозеландец давно мечтает стать обладателем полноценного пояса.