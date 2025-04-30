Усик сделал прогноз на исход реванша Джошуа –Дюбуа

Обладатель титулов WBO, WBA и WBC Александр Усик на ринге встречался с топ-боксерами хевивейта. Украинец точно знает возможности своих соперников.

Даниэль Дюбуа значительно прибавил в мастерстве после поражения от Александра Усика в августе 2023 года. Подтверждением этому стала яркая победа "Динамита" над Энтони Джошуа, пишет 24 Канал.

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Усик сравнил Джошуа и Дюбуа

Впрочем, украинский чемпион считает Эй-Джея более сильным боксером. В вероятном реванше Джошуа – Дюбуа он отдает предпочтение более опытному бойцу. Об этом Усик сказал в интервью Mail Sport Boxing.

"Если бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа состоится сегодня, я снова скажу, что Джошуа победит. Но Даниэль – это очень опасный оппонент. Он чемпион мира, имеет сильный удар. Они оба отличные бойцы. Мой фокус – это мой лагерь и мой оппонент.

Я считаю, что Джошуа лучше, как боксер, у него хорошие навыки бокса, он является олимпийским чемпионом. Да, Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа, но мне больше нравится Энтони Джошуа в плане стиля бокса", – рассказал Усик.

Однако второй бой Джошуа и Дюбуа только в планах. Сейчас "Динамит" готовится к реваншу с Усиком. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Победитель реванша встретится с временным обладателем титула WBO Джозефом Паркером. Новозеландец давно мечтает стать обладателем полноценного пояса.