Усик рассказал, как война в Украине повлияла на развитие боксерской карьеры

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается более трех лет. Украинский чемпион Александр Усик продолжил боксировать после начала войны, освещая на весь мир события, которые происходят в нашей стране.

Король хевивейта рассказал, как война России с Украиной повлияла на его боксерскую карьеру. В частности, Усик поделился мыслями о ее развитии, сообщает 24 канал со ссылкой на CNN Sports.

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Усик рассказал о развитии карьеры

Александр Усик заявил, что война в Украине сыграла важную роль в его прогрессе как спортсмена. По словам боксера, полномасштабное вторжение добавило ему только больше мотивации, чтобы побеждать.

Украинский боксер хочет как можно больше помогать своей стране. Усик отметил, что он бьется не только за себя, а за всю нацию.

Я думаю, что это определенным образом мотивировало меня сделать что-то для своей страны", – сказал он, добавив, что борется не только за себя,

– сказал Усик.

Отметим, что Александр Усик имеет собственный благотворительный фонд. Король хевивейта постоянно помогает военным, которые героически защищают Украину.

Сейчас Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Главная битва года состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что Александр Усик обратился к Дональду Трампу относительно отношения президента США относительно войны в Украине.