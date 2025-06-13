Король хевівейту розповів, як війна Росії з Україною вплинула на його боксерську кар'єру. Зокрема, Усик поділився думками про її розвиток, повідомляє 24 канал із посиланням на CNN Sports.

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Усик розповів про розвиток кар'єри

Олександр Усик заявив, що війна в Україні відіграла важливу роль у його прогресі як спортсмена. Зі слів боксера, повномасштабне вторгнення додало йому лише більше мотивації, аби перемагати.

Український боксер хоче якомога більше допомагати своїй країні. Усик зазначив, що він б'ється не лише за себе, а за всю націю.

Я думаю, що це певним чином мотивувало мене зробити щось для своєї країни», – сказав він, додавши, що бореться не лише за себе,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик має власний благодійний фонд. Король хевівейту постійно допомагає військовим, які героїчно захищають Україну.

Наразі Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Головна битва року відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Нагадаємо, що Олександр Усик звернувся до Дональда Трампа стосовно ставлення президента США щодо війни в Україні.