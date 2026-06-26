Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что отказался от всех чемпионских поясов. Он объяснил это решение желанием дать другим боксерам шанс тягаться за титулы.

Спортсмен отметил это в своём обращении. Он подчеркнул, что не собирается заканчивать карьеру и планирует провести ещё один крупный бой.

Смотрите также Красюк объяснил, почему рекомендует Усику завершить карьеру

Почему Усик сдаёт свои пояса?

Он также поблагодарил все боксерские организации и выразил уважение к соперникам.

Сегодня хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть "последний танец". Всем хочу поблагодарить, с уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всем поблагодарить и сказать: "Дальше будет больше". Слава Богу за всё! Слава Украине!

– сказал Усик.

С кем должен был сразиться Усик?

Усик должен был провести обязательную защиту титула WBC в поединке против немецкого боксера Агита Кабаела. 23 мая в Египте, недалеко от пирамид Гизы, он одержал победу над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, завершив бой техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого WBC официально обязала украинца провести защиту пояса именно против Кабаела, а стороны должны были согласовать все детали до конца июня.