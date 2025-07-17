Директор московского цирка обвинил Усика в предательстве России и Крыма: кринжовое заявление от клоуна

Уроженец Крыма Эдгард Запашный выступил с критикой Усика из-за его проукраинской позиции. Из-за этого он пожелал Александру проигрыша в поединке против Даниэля Дюбуа.

Александр Усик с честью представляет Украину на международных соревнованиях. Поэтому боксер стал "красной тряпкой" для российских пропагандистов, сообщает 24 Канал.

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Что сказали в России?

Представителей страны-террористки очень бесит проукраинская позиция Александра, ведь он является одним из самых известных уроженцев Крыма. Очередную порцию странных заявлений выдал Эдгард Запашный.

Мужчина родился в Ялте, а сейчас является генеральным директором в московском государственном цирке. При этом Эдгард позиционирует себя как эксперт по боксу. Его заявления о "предательстве России" Усиком и вправду звучат забавно.

На мой взгляд, Усик является фаворитом, но болеть я буду за Дюбуа. Я разочарован в Усике как в человеке. Он предал российско-украинскую дружбу, предал Крым, предал веру. Все это меня не устраивает в нем, поэтому буду болеть против него. Во-вторых, мне не нравится, когда чемпион мира по боксу в супертяжелом весе не может никого нокаутировать. Дюбуа может, поэтому буду болеть за него,

– заявил Запашный в интервью пропагандистским росСМИ.

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Напомним, что в прошлом году Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако после боя с Фьюри украинец был вынужден отдать пояс IBF победителю поединка Дюбуа – Хргович.

Теперь же 19 июля Усик сойдется в ринге с Дюбуа и сможет снова стать абсолютным чемпионом мира. Соперники уже встречались друг с другом в 2023 году. Тогда Александр как раз нокаутировал Даниэля в девятом раунде, о чем Запашный забыл вспомнить.