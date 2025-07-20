Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в хэвивейте. Василий Ломаченко высказался о победе украинца и своего кума, сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук экс-боксера.

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Как Ломаченко поздравил Усика с победой?

Василий Ломаченко поздравил Александра Усика с победой в реванше против Даниэля Дюбуа. Бывший боксер опубликовал фотографию с украинским чемпионом, который держит "сине-желтый" флаг, на фоне легендарных боксеров.

Машина. Поздравляю! Стабильность – признак мастерства. Лучший,

– написал Ломаченко.

Ломаченко поздравил Усика с победой / Фото The Ring

Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали, что Александр Усик объяснил свой выбор песни для выхода на ринг против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер заявил, что любит музыку и танцевать.