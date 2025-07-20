Известный боксер из Украины лаконично поздравил Усика с победой над Дюбуа
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в хевивейте.
- Василий Ломаченко поздравил Усика, опубликовав фотографию с чемпионом и назвав его "Машина", подчеркнув стабильность как признак мастерства.
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в адском реванше. Король хевивейта на глазах у британской публики положил "Динамита" на канвас.
Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в хэвивейте. Василий Ломаченко высказался о победе украинца и своего кума, сообщает 24 канал со ссылкой на фейсбук экс-боксера.
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Как Ломаченко поздравил Усика с победой?
Василий Ломаченко поздравил Александра Усика с победой в реванше против Даниэля Дюбуа. Бывший боксер опубликовал фотографию с украинским чемпионом, который держит "сине-желтый" флаг, на фоне легендарных боксеров.
Машина. Поздравляю! Стабильность – признак мастерства. Лучший,
– написал Ломаченко.
Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.
Ранее сообщали, что Александр Усик объяснил свой выбор песни для выхода на ринг против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер заявил, что любит музыку и танцевать.