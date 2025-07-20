"Величайший боксер всех времен": Усик получил заслуженное признание после исторической победы

В субботу, 19 июля, Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. За это звание он сражался с Даниэлем Дюбуа.

Украинец одержал досрочную победу уже в пятом раунде. Этот триумф прокомментировал катмен Рас Анбер, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Что сказал Амбер об Усике?

Он не скупился на комплименты для украинского чемпиона. По мнению опытного специалиста, Александра Усика уже можно назвать лучшим боксером всех времен за его достижения.

"Бесспорно, он – самый выдающийся боксер всех времен. Все знали и так об этом, но постоянно звучали сомнения: еще один шаг, еще одно подтверждение, еще одна попытка. Этот парень – особенный. Он каждый раз поднимается все выше. В каждом бою.

Он выходит на ринг ради фанатов. Он сражается ради фанатов. Ему нравится выступать на чужой территории, ведь фанаты его принимают – даже если это не его родной город. Александр отдает все силы на ринге и дарит настоящее шоу", – заявил Анбер.

Справка. Александр Усик является олимпийским чемпионом. Он стал первым боксером, который трижды становился абсолютом и до сих пор остается непобежденным на профессиональном уровне – все победы в 24 боях.

Напомним, что после победы над "Динамитом" Александр Усик рассказал о своих дальнейших планах.