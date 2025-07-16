Долгое время ходило немало слухов и разговоров относительно этого разрыва отношений. Накануне украинский боксер впервые прокомментировал это решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Что сказал Усик о прекращении сотрудничества с Красюком?

Александр Усик заявил, что они до сих пор являются партнерами. Однако теперь их формат сотрудничества изменился.

"Послушайте, мы не разрывали отношения с Алексом. Я строю бизнес – компанию USYK-17. Красюк работает с этой компанией.

Мы прекратили отношения в боксе, но Алекс помогает мне с другой работой. Мы проработали вместе 12 лет, мы выиграли большие трофеи. Мы продолжим сотрудничать, но в других сферах", – сказал Усик.

К слову, Александр Красюк является генеральным директором промоутерской компании K2 Promotions. Она основана братьями Кличко.

Напомним, что уже 19 июля Александр Усик выйдет на ринг, где проведет битву за звание абсолютного чемпиона мира против Даниэля Дюбуа. Накануне они встретились возле стадиона "Уэмбли" и провели дуэль взглядов.